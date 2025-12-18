2026年1月6日よりテレ東系で放送がスタートする内田理央主演のドラマチューズ！『略奪奪婚』のメインビジュアルが公開され、新キャストとして、松本大輝、川島鈴遥、ISSEI、小野塚勇人、街田しおん、野村真美の出演が発表された。 参考：内田理央主演『略奪奪婚』2026年1月6日より放送決定共演に伊藤健太郎、中村ゆりか 本作は、2022年に電子コミックとして販売されるや否や、“元嫁 VS 今嫁の妊娠バトル”と