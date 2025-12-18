富士フイルムは、ラージフォーマットセンサー搭載のレンズ一体型デジタルカメラ「FUJIFILM GFX100RF」と藤原ヒロシ氏が主宰するデザインプロジェクト「fragment design」とのコラボレーションモデル「FUJIFILM GFX100RF FRAGMENT EDITION」を発表した。12月20日に公式ショッピングサイト「フジフイルムモール」で数量限定で予約販売する（抽選制）。価格は99万8000円。●さらに所有欲を満たすデザインに fragment designも各部に