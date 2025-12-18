先日、中野で上演された舞台を観劇し、原作者 兼 脚本家と、その母にインタビューするという機会があった。舞台のテーマは「同性愛カップルの結婚」だ。京大生であった自慢の息子からカミングアウトを聞いた当時、母は「自分の育て方が悪かったのでは」と自分を責めたという。息子とそのパートナーの“夫夫（ふうふ）”に対する母の思い、そして、LGBT（Q）への理解を求め、同性愛者である自分の人生を本に書いた男性弁護士の葛藤