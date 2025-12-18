シリーズ累計発行部数3000万部突破の大人気コミック『ゴールデンカムイ』(野田サトル／集英社ヤングジャンプ コミックス刊)、待望の最新作が2026年3月13日(金)公開決定！山粼賢人さん主演で観客動員200万人超えの大ヒットを記録した映画第1作、大好評を博した連続ドラマに続き、いよいよシリーズ史上最大の闘いとなる【網走監獄襲撃編】が映画館の大スクリーンで描かれる。最新予告映像とともに、10-FEET新曲『壊れて消える