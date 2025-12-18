― ダウは228ドル安と4日続落、AI関連の収益化懸念からハイテク株が売られる ― ＮＹダウ 47885.97 ( -228.29 ) Ｓ＆Ｐ500 6721.43 ( -78.83 ) ＮＡＳＤＡＱ 22693.32 ( -418.14 ) 米10年債利回り4.152 ( +0.011 ) ＮＹ(WTI)原油 55.94 ( +0.67 ) ＮＹ金 4373.9 ( +41.6 ) ＶＩＸ指数17.62 ( +1.14 ) シカゴ日経225先物 (円建て)48975 ( -735 ) シカゴ日経2