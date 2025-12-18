TORIBA COFFEE TOKYOは、冬限定の新作「プチあま焼きいも」を2025年11月11日から2026年2月28日(土)までの期間限定で販売。小さいほど甘みが凝縮するというさつまいもの特性を活かして、糖度の高い“小ぶりないも”を中心に選び抜き、これまでにない味わいを楽しめる焼きいもを作り上げた。【写真】自家焙煎コーヒーと合わせることで甘みがいっそう際立つ、季節ならではのペアリング2025年11月11日から2026年2月28日(土)までの期間