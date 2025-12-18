北海道・函館西警察署は2025年12月18日、暴行の疑いで大阪府東大阪市に住む会社役員の男（36）を現行犯逮捕しました。男は12月18日午前1時20分ごろ、函館市松風町の路上で、会社員の男性（30）の首を腕で締め上げる暴行を加えた疑いが持たれています。警察によりますと、函館に仕事で来ていた男は大門横丁の飲食店で酒を飲み、その後店の前の広場で男性と揉め事になりました。午前1時20分ごろ、男性が「男が暴れているから早く来て