中国のSNS・小紅書（RED）に16日、「日本は意外なことに私が行ったことがある15カ国の中で一番友好的な国だった」との投稿があった。投稿者の女性は「私は小さい頃にいくつかの欧州の国に行ったことがあるが、イタリア人の不愛想な女性のことは今でも鮮明に記憶に残っている。大学院時代には彼氏と一緒にエジプトやモロッコ、東南アジアの多くの国を訪れた。黄色人種に対して冷たい態度を取る人がいると感じることもあった」とした