アメリカ財務省は、日本が権益を持つロシア極東での石油・天然ガス開発事業「サハリン2」に関する取引について、来年6月まで許可を延長すると発表しました。【映像】米・財務省周辺の様子ロシア極東の石油・天然ガス開発事業「サハリン2」には、日本の三井物産や三菱商事が参画し、日本が輸入するLNG（＝液化天然ガス）の約9％を占めています。「サハリン2」はウクライナ侵攻にともなうロシアへの経済制裁の適用外となってき