Image: Amazon/ Salonia 冬ってロングヘアをおろしてアレンジしたくなる季節です。マフラーまいたり、ニットキャップかぶったり、ショールを真知子巻きにしたり。その下から垂れるロングってかわいい。てことで、ヘアアイロンがAmazonのクリスマスタイムセール中。SALONIAのストレートアイロンが22％オフ、2980円です。 SALONIA サロニア ストレートアイロン ヘアアイロン 35mm 海外