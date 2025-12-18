みのもんた3月1日逝去 享年80「筋金入りの愛妻家で、真の遊び人でした」徳光和夫（総合司会者）みのは立教大学の『放送研究会』時代からの可愛い後輩で、60年来の仲でした。僕にとって気の置けない大切な話し相手がいなくなり、ただただ寂しい限りです。彼は表面的にはチャラく見えたかもしれませんが、若いＡＤさんにまで気を配る、真面目なヤツでした。寝る間も惜しんで動き続けるサメのような男でしたが、その生き方はまさに彼