一緒に暮らしていると、まるで人間のような姿や反応を見せてくれる猫ちゃんは多いもの。そんな人間のような猫ちゃんの光景が、15万いいねを超えて注目を集めています。SNSの投稿を見た人からは、「想像しただけで癒されます」「人間の赤ちゃんみたい」と感想が寄せられ、癒しと笑顔を届けています。 【動画：枕を支えに毛づくろいしていた猫→『毛布』をかけてみると…まさかの光景】 お布団で毛繕いをしていたうなぎちゃんに…