メルセデス・ベンツ日本合同会社は、プレミアムSUV「GLE」とフラッグシップSUV「GLS」に、精悍なブラックアクセントが特徴の「Night Edition」を追加し、全国の正規販売店にて販売を開始した。 GLE Night Editionは洗練されたデザインとスポーティさを兼ね備え、GLS Night Editionは存在感あるエクステリアと充実した装備で上級モデルの魅力を高めている。いずれもISG搭載の直列6気筒ディーゼルを採用し、高性能と快