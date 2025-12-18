北海道・函館中央警察署は2025年12月17日、北斗市に住む自称・無職の男（36）を器物損壊の疑いで逮捕しました。男は12月17日午後7時すぎ、北斗市七重浜1丁目の共同住宅の駐車場に駐車されていた男性（39）の乗用車に石を投げつけ、フロントガラスなど複数箇所に傷を付けた疑いがもたれています。警察によりますと、男性の妻が家の外で音がするため窓を覗いたところ、男が車に向かって石を投げるそぶりを目撃したということです。午