◎全国の天気日本海側の雪や雨は次第に範囲が狭まるでしょう。北陸や山陰は晴れ間の出る所もありそうです。関東から九州、沖縄にかけては、穏やかに晴れるでしょう。◎予想最高気温北日本や北陸は前日より低く、平年並みか平年を下回る寒さとなるでしょう。札幌は氷点下1℃で真冬日となる予想です。仙台と新潟は7℃でしょう。一方、関東から九州は14℃くらいで平年より高く、東京・名古屋・大阪は13℃、福岡は16℃の予想です。朝は