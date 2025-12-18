盗まれた聖遺物「プレシュー・サン」を奪還した「美術探偵」アルテュール・ブラント氏＝本人提供 オランダに“美術界のインディ・ジョーンズ”と呼ばれる人物がいます。人呼んで「美術探偵」アルテュール・ブラント氏。盗まれた名画を取り戻すため、犯罪者と警察の間に立って交渉し、裏社会にネットワークを張り巡らせて元泥棒とも手を組みます。まるで小説のような彼の「日常」から、アート界の闇が見えてきます。この