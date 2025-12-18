ルノー5など「欧州製」小型EVの販売促進へ欧州連合（EU）は、欧州製小型EVの新たなカテゴリーに関する計画を固めた。排出ガス規制に対する「クレジット」を独自に設定することで、メーカーによる生産を促進する方針だ。【画像】欧州でヒットを飛ばす小型EV【ルノー5とルノー4を詳しく見る】全40枚EUの立法機関である欧州委員会は、メーカーと協力し、日本の軽自動車規格を参考にした新しい車両カテゴリーの創設を目指してきた。