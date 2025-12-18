【ニューヨーク共同】17日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比97銭円安ドル高の1ドル＝155円63〜73銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1735〜45ドル、182円76〜86銭。米長期金利が高水準で推移していることなどを背景に、日米金利差を意識した円売りドル買いが優勢となった。11月の米消費者物価指数（CPI）の発表を18日に控え、様子見ムードもあった。