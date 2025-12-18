臨時国会が閉会し、会見した高市総理大臣は、存立危機事態をめぐる自身の国会答弁について「中国や国際社会に対し、粘り強く説明する」と強調しました。【映像】高市総理大臣の発言「存立危機事態に関する私の答弁は、日本政府の従来の立場を変えるものではありません。この点をさまざまなレベルで、中国および国際社会に対して粘り強く説明していく考えです」（高市総理大臣）中国との関係について、高市総理は「建設的かつ安