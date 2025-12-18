LE SSERAFIM（ルセラフィム）が、オリコン「年間シングルランキング」で、K−POPガールズグループ最高位となった。米ビルボードジャパンが発表した「25年末決算チャート」に続き好成績をおさめ、K−POPガールグループ最強者の存在感を示した。オリコンは17日、昨年12月23日から今年12月15日の間に発表された作品を対象にした「年間ランキング2025」を発表した。LE SERRAFIMは、集計期間内に発売したすべてのアルバムをランクイン