１７日午前１１時４０分頃、北海道千歳市上長都の道央自動車道上り線で、北都交通（札幌市）の新千歳空港行き空港連絡バスが炎上した＝写真、道警提供＝。道警高速隊によると、男性運転手と乗客の計約４０人にけがはなかった。乗客は近くを走っていた同社のバス２台に乗り換えて空港に向かった。同社によると、運転手がバス後方から煙が上がっているのをサイドミラーで確認し、路肩に緊急停車して乗客を車外に避難させた。同社