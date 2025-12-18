【ワシントン共同】米紙ニューヨーク・タイムズ電子版は17日、ベネズエラ海軍が石油精製品を積載した民間船舶の護衛に乗り出したと報じた。トランプ米大統領がベネズエラを出入りする制裁対象の石油タンカーについて「全面封鎖」を表明したことへの対抗策。同紙は米政府関係者の話として、トランプ政権が事実関係を把握しており、さまざまな対応を検討中だと伝えた。海上で不測の衝突などが起きた場合、両国の緊張が激化する恐