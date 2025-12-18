アイドルグループ・僕が見たかった青空の岩本理瑚（18歳）が、12月17日に放送されたバラエティ番組「ネコになりたい。」（中京テレビ・日本テレビ系）に出演。さまざまな競技に挑戦し、見事に人間界No.1のネコ“MVC”（Most Valuable Cat）に輝いた。瞬発力や柔軟性、跳躍力など、ネコの圧倒的身体能力に特化した世界初のオリジナル競技に挑戦し、人間界No.1のネコを決める同番組。ジャングルポケット・太田博久、元フィギュアスケ