朝のドル円は１５５円６０銭台での推移＝東京為替 ドル円は１５５円６０銭台での推移。海外市場でドル高円安が広がった。今日、明日の日銀会合での利上げは織り込み済みで明日の発表を前に円買いに調整が入っている。 usdjpy155.65