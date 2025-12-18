台湾当局は、中国の新型空母「福建」が台湾海峡を通過したと発表しました。11月に就役した「福建」が、台湾海峡を通過するのが確認されるのは初めてです。台湾の国防部は17日、中国の空母「福建」が16日に台湾海峡を通過したとして、初めて画像を公開しました。台湾の顧立雄国防部長は、「全行程を監視したが、軍事的な挙動は見られなかった」と述べました。そのうえで、飛行甲板に艦載機が確認されなかったことから、建造地の上海