2026年1月29日に初開催される『Bリーグドラフト2026』。2026年秋から始まる新B1「Bプレミア」入りを目指す選手たちにとって、その舞台はキャリアの行方を左右する大きな分岐点となる。今回は記念すべきドラフト志望届提出者“第1号”の寺坂優羽にインタビューした。 東海大諏訪高校では全国の大舞台を経験し、山梨学院大学では本来のポジションとは異なる役割にも挑戦。昨年に大学を中退し、無所属の立場となっ