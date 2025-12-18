12月14日に最終回を迎えた『ぼくたちん家』（日本テレビ系）は、ドラマ界に“革命”を起こした作品だった。2016年に『おっさんずラブ』（テレビ朝日系）が大ヒットしてから、いわゆる“BLドラマ”と呼ばれる作品は量産されてきたが、どれも深夜帯を中心とした放送に留まっていた。そんななか、『ぼくたちん家』はGP帯という放送枠で男性同士の恋愛をメインに据え、登場人物たちの人間ドラマまでも描いた。 参考：『ぼくたちん家