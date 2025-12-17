「歯がボロボロで、どうにもならない」と、治療をなかば諦めている人も多いのではないでしょうか？ このような場合、悪くなった歯を1本ずつ治す”その場しのぎの治療”を繰り返しても、根本的な問題は解決しません。何度も治療を繰り返す負の連鎖を断ち切るにはどうしたらいいのか、後悔しない歯科治療のヒントを、葛西駅前あなたの歯医者さんの久保田先生に聞きました。 監修歯科医師：久保田 達也（葛西駅前あなたの歯医者