「ワコマリア（WACKO MARIA）」が、渋谷の居酒屋「なるきよ」と3度目となるコラボレーションアイテムを発売する。12月20日からPARADISE TOKYOとワコマリア公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】コラボでは、今回のために制作したオリジナルグラフィックをプリントしたTシャツ（9900円）とスウェット（1万8700円）をラインナップ。Tシャツはホワイトとブラックを、スウェットはグレーとブラックを用意する。な