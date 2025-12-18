18日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比24ポイント安の3357.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3493.99ポイントボリンジャーバンド3σ 3447.26ポイントボリンジャーバンド2σ 3400.53ポイントボリンジャーバンド1σ 3396.00ポイント一目均衡表・転換線 3393.50ポイント5日移動平均 3369.39ポイント17日TOPIX現物終値 33