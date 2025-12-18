18日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比13ポイント安の635ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 735.50ポイント一目均衡表・先行スパン2（雲上限） 732.86ポイントボリンジャーバンド3σ 720.20ポイント75日移動平均 714.99ポイント200日移動平均 713.37ポイントボリンジャーバンド2σ 711.00ポイント一目