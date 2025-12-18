女子ゴルフでツアー通算7勝の佐伯三貴（41）が17日、自身のインスタグラムを更新。今年4月に結婚した夫でボートレーサーの森照夫（37）との結婚式を報告した。「2025.12.7大好きな大切な皆様に見守られて無事結婚式を挙げる事ができました」と挙式を報告。「準備で何度も頭がパンクして自分の無力さに打ちのめされながらも1番こだわっていたお料理は褒めてもらってよかったです」とつづった。「お越しくださった皆様、本当