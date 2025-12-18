ロシアのプーチン大統領は、ウクライナ侵攻をめぐる和平協議が不調に終われば「歴史的な領土を軍事手段で解放する」と述べ、譲歩を拒否する姿勢を改めて強調しました。プーチン大統領は17日、国防省の会議で演説し、ウクライナ侵攻をめぐってロシア軍は前線で優位にあり、「今年は300以上の集落を制圧した」と主張しました。そのうえで、「特別軍事作戦の目標は必ず達成される」とし、和平協議が不調に終われば、「歴史的な領土を