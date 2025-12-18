イ・ミンホ、アン・ヒョソプ、チェ・スビンらが出演する韓国映画『全知的な読者の視点から』が、2026年3月20日より日本公開されることが決定。あわせて、小林裕介がナレーションを担当する疾走感あふれる予告映像と、本ポスターが解禁された。【動画】壮大スケールに期待大！『全知的な読者の視点から』予告原作は、韓国のweb小説サイト「Mupia（ムンピア）」での連載がスタートすると、またたく間に大きな話題をさらい、「N