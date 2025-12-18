千葉CB鈴木大輔は昇格PO決勝で勝利し涙J1昇格プレーオフ決勝・ジェフユナイテッド千葉vs徳島ヴォルティスの一戦。千葉のJ1昇格を告げるタイムアップのホイッスルが鳴り響いた瞬間、35歳のベテランCB鈴木大輔は目に涙を浮かべながら、その場に跪いて両手を握りしめて喜びをあらわにした。満面の笑みで喜ぶのではなく、「やっと叶った」という安堵と、これまでの想いを交錯させながら、自分の中でこの瞬間を噛み締めているように