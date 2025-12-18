トップに長崎MFマテウス・ジェズス2025年シーズンのJ2リーグにおける選手の最新市場価値がドイツの移籍情報サイト「トランスファーマルクト」で発表された。U-20ワールドカップ（W杯）で活躍したRB大宮アルディージャのDF市原吏音には、150万ユーロ（約2億7000万円）の評価がされている。市原は昨年に大宮の下部組織からトップ昇格した。その1年目から試合への出場も重ねていたが、今季はリーグ29試合出場と主力で1シーズンを