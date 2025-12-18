日本にとって最大の危機は少子化と人口減少である――。30年前からそう指摘するエマニュエル・トッド氏と、文学作品を「家族」の視点から論じる三宅香帆氏。今回が初対面となる2人が、親子関係・男女関係から読み解く日本社会の現在地。【写真】この記事の写真を見る（3枚） （Emmanuel Todd／1951年生まれ。フランスの歴史人口学者・家族人類学者。著書に『老人支配国家日本の危機』『第三次世界大戦はもう始まっている