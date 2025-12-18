小川晶・前橋市長「ラブホ釈明集会」主催ラジオ局社長は“支援者”だった！ 直撃取材に「彼女を昔から知っている」「献金した」と告白〉から続く12月17日、自身が辞職届を提出し行われる前橋市長選挙に出馬する意向を表明した小川晶市長。小川氏が辞職前に行っていたのが、市民との対話集会だ。その後、辞職を表明した小川氏だが、一体、市民とはどのような対話を行っていたのか。出直し選挙への言及についても報じた2025年11