15日に「男性編」が発表され、5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗の1位獲得が話題となったオリコンニュースによる『2025年 ブレイク俳優ランキング』。「女性編」では、“名バイプレーヤー”として、今年さまざまなドラマで確かな存在感を放った【野呂佳代】が1位を獲得した。【2025年ランキング表】1位・野呂以外は誰がランクイン？2025年『ブレイク俳優（女性編）』TOP10■昨年末の「名探偵津田」以降、話題作に出演