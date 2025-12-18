12月限定の注目銘柄で「ライオン」をゲット！年の瀬も押し迫った12月ですが、今月は優待銘柄も多く、個別株投資を始めるには良いチャンス。前編『「焼肉キング」「丸源ラーメン」が超お得…！「株主優待」でゲットする“楽しい年の瀬”の過ごし方 』では、「マクドナルド」「焼肉キング」をはじめ外食系の楽しい優待を紹介しましたが、それだけではありません。さらにお得な「12月権利」の優待銘柄を紹介していきます！年に1回、12