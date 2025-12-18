スノーボードW杯男子ハーフパイプ第2戦で決勝に進んだ戸塚優斗＝コッパーマウンテン（共同）【コッパーマウンテン（米コロラド州）共同】スノーボードのワールドカップ（W杯）は17日、米コロラド州コッパーマウンテンでハーフパイプ（HP）第2戦の予選が行われ、男子は戸塚優斗（ヨネックス）が1組1位、重野秀一郎（日体大）が2組1位となり、14人で争う19日（日本時間20日）の決勝に進んだ。平野流佳（INPEX）山田琉聖（チームJWS