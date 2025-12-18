数字は嘘をつかない。韓国の経済専門紙『毎日経済』が弾き出したデータは、あまりに残酷だった。「2024年の韓国の商業映画、損益分岐点達成率はわずか10%台。9割が死屍累々」つまり、公開作の9割近くが赤字を垂れ流している計算になる。この「勝算の低い博打」に、投資家たちはとっくに愛想を尽かしている。同紙はこう警鐘を鳴らす。「かつて映画ファンドに群がっていた投資マネーが、リターンが計算できるネットフリックス向