福田正博フットボール原論■J1は鹿島アントラーズの９年ぶりの優勝で幕を閉じた。２位は柏レイソル。３位に京都サンガF.C.。上位３チームはそれぞれ監督のすばらしさがあった。福田正博氏が解説する。【優勝の鹿島。鬼木監督の見事な戦いぶり】鹿島アントラーズが９年ぶり９度目のJ1王者に輝いた。最優秀選手賞にGKの早川友基が輝き、ベストイレブンは早川のほか、DF植田直通、FWレオ・セアラが受賞した。そして、この結果へ