人気番組を手掛けるテレビ局のディレクターが次々と会社を離れる事態が加速している。多くはYouTubeや動画配信ポータルへと活躍の場を移しているが、彼らはいまのテレビ局をどうみているのか。前編記事『テレビ局から「敏腕ディレクター」が次々と辞めていく…元局員が実名で語る「可能性と限界」』より続く。「テレビだからできること」はない様々な人に凄絶な半生や体験談をインタビューするYouTubeチャンネル「街録ch〜あなたの