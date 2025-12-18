「100年企業」は、なぜ長きにわたり事業を継続できているのか。創業1922年のオタフクソース（広島市西区）は、「お好みソース」で国内トップシェアを誇り、最近では海外での業績も好調だ。同社の8代目社長の佐々木孝富さんに、長寿企業でありながら業界トップクラスを維持し続けてこられた要因を、ライターの鬼頭勇大さんが聞いた――。（第2回）撮影＝プレジデントオンライン編集部オタフクソース8代目社長の佐々木孝富さん - 撮