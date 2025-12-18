団地創成期と呼ばれる1950年代に誕生して以来、その風景を守り続けている団地がある。千葉県にある八千代台団地だ。団地は住民による管理組合「やよい会」を発足。長年、入居者による自主管理を続けてきた。2000年代には建て替え計画が浮上するが、反対派の声もあり、現存という道をひた歩いている。しかし、八千代台団地を取り巻く変化は建て替え計画だけにはとどまらない。八千代台団地の今を取材すると誕生当初から脈々と続く組