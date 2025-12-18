あなたはわかりますか？突然ですが、“get away with” ってどういう意味か分かりますか？映画やドラマではよく使われる表現です！「get away」だけなら「逃げる」という意味ですが…。気になる正解は……正解は・・・「やりすごす」でした！"get away with"（~をしてただで済む、やりすごす）は、悪いことや規則違反をしても、それに対する罰や責任を負わずに済む、またはとがめられずにやり過ごすという意味です。語源は「get