協力はしたい…しかし地上波放送が条件に失敗ではないが、大成功でもない――。これは、配信事業に携わるテレビマンや制作スタッフたちの「ダウンタウン＋」に対する共通見解だ。「月額1100円で登録者50万人だから、単純計算で売り上げは月に5億5000万円。制作費や演者のギャラは十分ペイしていると思います。しかし今後は、動画配信事業の難しさに直面する可能性が高い。それは、目玉となるコンテンツを継続的に配信できなければ