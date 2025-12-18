今季、ヤンキースで３試合に登板した右腕アラン・ワイナンズ投手が日本プロ野球入りする、とニューヨーク・ポスト紙のジョエル・シャーマン記者が１７日（日本時間１８日）、伝えた。移籍先は決まっていないという。３０歳のワイナンズは今季３Ａスクラントンで１２勝１敗、防御率１・６３の成績。シーズン終盤ヤンキースに昇格も３試合投げ０勝１敗、防御率８・６８だった。１８８センチの長身ながら８１キロと細身のワイナ