12月1日、風俗店従業員・高橋麻美香容疑者（32）が詐欺容疑で再逮捕された。女はもともと勤務していた風俗店の客だった60代男性を騙し、計1001万円を騙し取った疑いがかけられている。【写真を見る】「人相が違う...」超有名な"詐欺師風俗嬢”だった高橋麻美香容疑者のビフォーアフター多額の金をせしめた高橋容疑者。なんとこの女性、数々の男性を騙してきた"ホス狂い詐欺師風俗嬢"として界隈では知られた存在だったという。N